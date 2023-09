Uccide l'ex compagna a Mazara del Vallo, poi si toglie la vita

Omicidio-suicidio ieri sera nel Trapanese. Un uomo, originario di Valderice, ha ucciso a colpi di arma da fuoco la ex compagna, Marisa Leo, originaria di Salemi e dipendente di una cantina di Mazara del Vallo. Secondo una prima ricostruzione l'uomo, Angelo Reina, avrebbe dato appuntamento all'ex compagna nell'azienda di famiglia, in contrada Farla al confine tra Mazara e Marsala, e l'ha uccisa. Poi si è recato su un viadotto all'ingresso di Castellammare del Golfo e si è tolto la vita con un colpo di arma da fuoco. A trovare il corpo è stata la polizia stradale. Indaga la squadra mobile di Trapani.

La coppia aveva una figlia di 4 anni e la donna era era responsabile marketing e comunicazione nell'azienda in cui lavorava. Marisa Leo da tempo aveva denunciato le continue pressioni dell'ex marito che la perseguitava. Numerose le sue denunce. Denunce che non sono servite ad impedire l'esito di una morte annunciata. La donna era disperata ma non riusciva a liberarsi dalla presenza dell'ex.