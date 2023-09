Due turisti irlandesi travolti e uccisi da un'auto a Roma

Due pedoni sono stati investiti e uccisi da un'auto su via Cristoforo Colombo oggi a Roma. L'incidente è avvenuto alle 12.50 all'altezza della riserva del Presidente della Repubblica, a ridosso di un campeggio, all'altezza del semaforo con Malafede. Le vittime sono un uomo e una donna irlandesi di 59 e 60 anni. Alla guida dell'auto, una Ford Fiesta, un uomo di 54 anni che si è fermato a prestare i primi soccorsi.

I due turisti erano appena usciti dal campeggio che costeggia la Cristoforo Colombo, all'altezza dell'incrocio con via di Malafede. L'uomo e la donna stavano attraversando per raggiungere l'affollata fermata del bus quando sono stati centrati dalla Ford Fiesta in direzione Roma.

Il 54enne alla guida dell'auto, rimasto ferito nell'impatto, è stato ricoverato all'ospedale Sant'Eugenio di Roma dove sarà sottoposto all'alcol e drug test. Sono in corso accertamenti da parte degli agenti della Polizia Locale X gruppo Mare per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento.