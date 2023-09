Ragusa il PD: il Comune accende un mutuo per acquistare un bene che diventerà suo

“Il gruppo consiliare del Partito Democratico ha votato no alla proposta della Giunta municipale per l’acquisizione anticipata del parcheggio interrato di piazza Matteotti: l’Amministrazione Cassì intende accendere un mutuo per oltre 2milioni di euro per comprare un fabbricato che diventerebbe comunque del Comune nel 2043. È un indebitamento ingiustificato”.

Lo dichiara Peppe Calabrese, consigliere comunale e segretario cittadino del PD, che spiega: “È approdata ieri in Consiglio comunale la delibera di giunta con la quale si propone l’acquisizione del parcheggio multipiano gestito da SiSosta, realizzato con un progetto di finanza avviato durante la sindacatura Dipasquale, nel 2009, e avallato dall’intero Consiglio comunale di allora. Il contratto prevedeva la gestione del fabbricato per un periodo di 33 anni; inaugurato a fine novembre 2012, da quasi 11 anni il parcheggio denominato “Palazzo dell’Aquila” offre un importante servizio nel centro storico della città. Da allora, però, c’è stata una serie di contenziosi tra il gestore e il Comune che, adesso, ha scelto di arrendersi alle richieste della società. Così la maggioranza Cassì ha deciso di accendere un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per 2milioni e 200mila euro al fine di ottenere il parcheggio di piazza Matteotti, forse temendo che in un’aula di tribunale potrebbe perdere il contenzioso aperto. Che senso ha? Il Partito Democratico di Ragusa è contrario a indebitare la città, e quindi i cittadini, per ottenere qualcosa che tra vent’anni sarà ugualmente del Comune”.

“Con 2milioni e 200mila euro si potrebbero fare davvero tante cose - conclude Calabrese - e noi del Partito Democratico accenderemmo un mutuo solo per occuparci di qualche reale problema della città, ci sono carenze in molti settori e il ricorso alla Cassa Depositi e Prestiti dovrebbe servire a questo”.