Istituzione del Fondo Gastronomico "Vittoria e Scoglitti a Tavola" per la raccolta di ricette antiche e moderne

La tradizione culinaria vittoriese e scoglittiese diventa un fondo gastronomico. La Giunta Comunale annuncia l'approvazione della proposta dell’istituzione del Fondo Gastronomico "Vittoria e Scoglitti a Tavola". Questo fondo avrà l'importante compito di raccogliere e preservare le ricette gastronomiche antiche e moderne che costituiscono un elemento essenziale dell'identità culinaria del nostro territorio.

La cultura culinaria è una parte intrinseca della nostra storia e della nostra comunità. Le ricette tramandate di generazione in generazione rappresentano una testimonianza della tradizione e della creatività culinaria dei Vittoriesi e degli Scoglittiesi. Il fondo sarà aperto alla raccolta di ricette gastronomiche, sia antiche che moderne, che riflettono la varietà e l'unicità della cucina locale. Tra i documenti da raccogliere e digitalizzare ci saranno le tradizionali delle famiglie, i piatti caratteristici dei ristoranti locali e qualsiasi altra creazione culinaria che abbia radici nel nostro territorio. Le ricette raccolte verranno catalogate e conservate, creando una preziosa risorsa per gli amanti della cucina, gli studiosi della gastronomia e chiunque sia interessato a scoprire le delizie culinarie di Vittoria e Scoglitti e potranno dar luogo ad una o più pubblicazioni appunto su “Vittoria e Scoglitti a tavola”.

Inoltre, il Fondo Gastronomico darà vita ad iniziative ed eventi speciali per coinvolgere attivamente la comunità, tra cui:

• Concorsi Culinari: saranno organizzati concorsi culinari per valorizzare le abilità dei residenti, promuovendo nel contemporaneamente le ricette tradizionali e innovative.

• Sagre Gastronomiche: il fondo contribuirà alla realizzazione di sagre gastronomiche annuali, dove le ricette potranno essere gustate e apprezzate da tutti.

• Partecipazione alle Manifestazioni Locali : Le ricette saranno protagoniste delle edizioni dell'Emaia e di altre manifestazioni locali, coinvolgendo ristoranti, chef e appassionati di cucina.

Il Fondo Gastronomico "Vittoria e Scoglitti a Tavola" rappresenta un'opportunità straordinaria per celebrare la nostra identità culinaria e preservare le tradizioni che rendono unici Vittoria e Scoglitti.

“Invito tutte le famiglie di Vittoria e Scoglitti -ha dichiarato l’Assessore ai Beni ed alle Attività Culturali on. Paolo Monello- a voler contribuire a creare questo fondo, inviando le ricette o per iscritto al protocollo del Comune indirizzandole all’Assessorato ai Beni ed alle Attività Culturali o direttamente alla mail dell’Assessorato infoPer ogni ricetta dovranno essere ovviame@vittoriacultura.eu

Per ogni ricetta vanno ovviamente indicate le quantità ed il nome del o della proponente, in modo che la collaborazione venga registrata.

Augurandomi che l’iniziativa abbia un giusto riscontro, sottolineo che anche nel settore gastronomico la storia di Vittoria è tutta da scoprire e da valorizzare”.

“Il Fondo Gastronomico "Vittoria e Scoglitti a Tavola" non solo sarà una risorsa preziosa per gli studiosi della cultura locale, ma servirà anche a mantenere vive le tradizioni culinarie nelle famiglie e a incoraggiare una maggiore valorizzazione dei prodotti locali.

L'invito è esteso a tutti coloro che desiderano condividere le proprie ricette e storie culinarie con la comunità. Insieme, possiamo creare un patrimonio culinario unico e continuare a gustare i sapori della nostra terra”- ha commentato il Sindaco Francesco Aiello.