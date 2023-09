Confcommercio Modica, eletto il nuovo direttivo: ecco i 12 componenti

Tempo di rinnovo del direttivo alla sezione Confcommercio di Modica. Dopo avere ringraziato per l’attività svolta il presidente Emanuele Iemmolo, assieme ai componenti del direttivo uscente, si è proceduto con l’elezione dei nuovi dodici membri dell’organismo di vertice dell’associazione di categoria. Sono stati eletti: Rita Alescio, Bruno Azzarelli, Valentina Baglieri, Valentina Carpenzano, Rosario Fiore, Giorgio Iacono, Giorgio Moncada, Maurizio Petrolo, Marco Pluchino, Salvo Profetto, Andrea Occhipinti e Annalisa Spadola. Da questi nominativi, nel corso della prima convocazione del direttivo che sarà effettuata nei prossimi giorni, uscirà fuori il nome del nuovo presidente dell’associazione oltre che del vice. Alle procedure elettive hanno presenziato il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, e il coordinatore provinciale Corrado Lupo. “Ringrazio tutti gli associati che sono venuti a dire la loro nelle urne – afferma Manenti – per quanto riguarda il rinnovo del direttivo di una città importante come Modica che, ne sono certo, vuole puntare a rilanciare ulteriormente l’azione di un corpo sindacale come il nostro, sempre molto attento all’evoluzione dei fenomeni del terziario di mercato. Non ci sono dubbi sul fatto che siamo chiamati a sostenere sfide molto importanti per il futuro, a sostegno della categoria, e contiamo di farlo in accordo con l’attuale amministrazione comunale. La settimana prossima si procederà per la nomina delle figure apicali del direttivo. Siamo pronti a difendere le scelte che occorrerà compiere al meglio nel pieno interesse dei nostri associati. Come sempre, Confcommercio c’è”.