Modica è una delle quattro città siciliane protagoniste domenica 10 della Giornata Europea della Cultura Ebraica

“Modica è una delle sole quattro città siciliane, testimoni e protagoniste della Giornata Europea della Cultura Ebraica, con Palermo, Siracusa e Trapani. Domenica, 10 settembre - afferma il sindaco di Modica, Maria Monisteri - la nostra Città aderisce alla 24esima edizione della giornata indetta dall'Unione delle Comunità Ebraiche, dopo avere raccolto l'invito per un evento riconosciuto dal Consiglio d'Europa, patrocinato dal ministero dei Beni Culturali e, da quest'anno, insignito della Medaglia d'Oro del Presidente della Repubblica. Un grande onore per Modica avere aderito a questa manifestazione culturale nazionale, che ha capofila la Città di Firenze. Quest'anno il tema prescelto è la ‘Bellezza’. A Modica, il direttore del Museo Civico ‘Franco Libero Belgiorno’, il dottor Giovanni Di Stefano, ha voluto organizzare nelle sale del museo, una mostra con pannelli didattici su ‘La bellezza della Menorah’, il candelabro a sette bracci del Tempio ebraico, in cui i sette candelieri simboleggiano i sette giorni della creazione e i sette pianeti. Nei pannelli, sono stati riprodotti i disegni e le foto delle testimonianze ebraiche del territorio modicano e la mostra, rimarrà visitabile per tutto il mese di settembre”