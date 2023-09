Dalla musica jazz agli artisti di strada, da domani a Floridia è 'Notte bianca'

Floridia dice addio all'estate 2023 con la 'Notte bianca". Si comincia domani e si chiuderà domenica con “Oltre le AltreMaree”, world music day 2023”, in programma alle 21 in piazza del Popolo.

"Anziché organizzare un calendario di eventi estivi - dice il sindaco Marco Carianni - abbiamo preferito concentrare le poche risorse economiche disponibili su una tre giorni in grado di attirare una grande platea da tutta la provincia e non solo. Gli eventi previsti sono infatti destinati a tutte le diverse fasce d’età e ampio spazio è stato dedicato ai talenti nostrani che, assieme a grandi nomi noti a livello nazionale, saranno i protagonisti di diversi momenti, in modo da dare loro la possibilità di autopromuoversi".

"Si tratta di un programma molto vario e inclusivo, diffuso e stimolante, pensato per rallegrare le ultime sere estive - gli fa eco l'assessora alla Cultura e Spettacolo, Serena Spada - Con un’attenzione particolare alla crescita del tessuto economico del territorio. Il riferimento è alla Notte bianca, format culturale globale, ormai collaudato‭ ‬da anni. C’è qualcosa di‭ magico nel proseguire le attività ‭ ‬del giorno e vederle svolgersi durante la notte. Una manifestazione che a Floridia si configura in maniera diversa dalle tradizionali sagre e feste di paese, in quanto tematica e particolare, che ha registrato, negli anni, la partecipazione di decine di migliaia di persone. La nona edizione della Notte bianca di Floridia “Scialacori” vorrà essere un momento importante di aggregazione sociale e volano per il rilancio‭ della‭ cultura,‭ ‬del ‬commercio‭ e del‭‭ ‬turismo‭ territoriale".

Si comincia domani sera in piazza del Popolo alle 20, 30 con la premiazione degli studenti centisti nell'anno scolastico 22-23. Riconoscimenti pure agli atleti che si sono distinti a livello nazionale e regionale. La serata clou della manifestazione sarà sabato con 'Scialacori' quando il centro storico sarà animato da artisti di strada, cultura, sport, solidarietà, eventi dedicati ai più piccoli, food e musica, solo per citarne alcuni. Grande spazio sarà dato agli artisti di strada come trampolieri, il fachiro di serpenti, giocolieri e, ancora, circo e teatro di strada. Quanto alla musica, il jazz sarà il protagonista privilegiato con l’attesa esibizione di “Stefano Bedetti Quartet”, mentre la chiusura della serata sarà dedicata ai più giovani con special night Dale reggaeton festival con Dj Sapienza. Domenica alle 18,30 nei locali del museo 'Nunzio Bruno' si terrà un convegno nell'ambito di ' Radici. Abbracci d’identità culturale'. Al museo diretto da Cetty Bruno, andranno in scena Storie narrate “Ulisse di Sicilia” di Liddo Schiavo al quale saranno affidate le letture sceniche. Ad accompagnarlo i musicisti Enzo Annino e Mario Toscano.

Poi anche La Sicilia raccontata dalla lingua dei Siciliani”, il cui curatore scientifico è il semiologo Salvo Sequenzia.

"C’è grande soddisfazione per questo evento . -dice il presidente della Pro Loco Davide Gozzo - ormai consolidato e che coinvolge più attori: dalla Regione al Comune, dalle associazioni ai commercianti. Tanti e diversi gli eventi pensati per tutti e una certezza: ci sarà da divertirsi". La 'Notte bianca' di Floridia è stata organizzata dalla locale Pro Loco, amministrazione comunale e assessorato regionale al Turismo e spettacolo.