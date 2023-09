Sindaca di Modica riceve al Comune vertici dell'Arma

Il sindaco di Modica, Maria Monisteri, ha ricevuto ieri mattina in visita nella sua stanza a Palazzo San Domenico, il Sottotenente, Giuseppe D’Orsi, nuovo comandante del N.O.R., il Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Modica, accompagnato dal Comandante della Compagnia di Modica, Maggiore Francesco Zangla. “E’ stato un colloquio cordiale quello avuto con il nuovo comandante del NOR e con il Maggiore Zangla, con cui da tempo abbiamo attivato un canale di collaborazione importante e proficuo”, dichiara il Sindaco di Modica, Maria Monisteri

“Con i due graduati dell’Arma, abbiamo discusso della situazione dell’ordine pubblico in Città, affrontate le difficoltà che ci troviamo quotidianamente a gestire, parlato e monitorato i luoghi dove maggiore è il rischio di degenerazione ma abbiamo anche condiviso che non ci sono, ad oggi, elementi tali da infondere preoccupazione estrema fra i Modicani. E questo grazie all’ottimo, continuo e costante lavoro di presidio che svolgono i Carabinieri e tutte le altre Forze dell’Ordine presenti nella nostra Città. Da parte mia, ho assicurato ogni tipo di collaborazione possibile ai vertici cittadini dell’Arma dei Carabinieri, perché il livello di criticità legato all’ordine pubblico nella nostra Città, non superi mai i limiti di guardia e resti sempre sotto controllo, per garantire sicurezza e serenità alla popolazione di Modica”