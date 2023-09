La siracusana Tea Corso conquista a Guidonia il titolo nazionale Under 16 di padel

La siracusana Tea Corso ha conquistato il titolo nazionale under 16 femminile ai Campionati giovanili che si sono tenuti a Guidonia nei giorni scorsi.

In una nota congiunta il sindaco Francesco Italia ed il presidente del Consiglio comunale Alessandro Di Mauro si complimentano con l’atleta per il risultato raggiunto che “Conferma anche a Siracusa la crescita di questa disciplina in termini di praticanti e strutture per la sua pratica”.