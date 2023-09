Avellino, detenuto torna da permesso premio con 1, 2 chili di hashish e 27 telefonini

L'infallibile fiuto del cane antidroga Spike del Distaccamento di Avellino della Polizia Penitenziaria ha incastrato un detenuto di rientro dal permesso premio che è stato trovato in possesso di 1,1 chilogrammi di hashish, 100 grammi di cocaina e di 27 cellulari.

La sostanza stupefacente era stata nascosta dentro le scarpe e nelle parti intime.

"Complimenti al reparto cinofili regionale del distaccamento di Avellino per la brillante operazione", commentano il presidente e il segretario regionale dell'Uspp Giuseppe Moretti e Ciro Auricchio.

"Sono sempre più raffinati - continuano i due sindacalisti - gli stratagemmi per introdurre droga e cellulari nelle carceri. Più volte abbiamo denunciato la necessità di dotare la polizia penitenziaria di strumenti tecnologicamente avanzati nonché di risorse umane e materiali per combattere questo fenomeno, che oramai sta diventando una vera e propria piaga nel sistema penitenziario". "Chiediamo - concludono Moretti e Auricchio - di revocare qualsasi beneficio ai detenuti che si macchiano di questo tipo di reati".