La Commissione parlamentare Antimafia in Prefettura a Foggia

È in Prefettura, a Foggia, la commissione parlamentare antimafia per analizzare la situazione della criminalità organizzata nel Foggiano.

A presiedere la commissione la presidente Chiara Colosimo e i due vicepresidenti, Mauro D'Attis e Federico Cafiero De Raho.

In mattinata la commissione ascolterà il prefetto di Foggia, Maurio Valliante, e i vertici delle forze di polizia. Nella tarda mattinata saranno sentiti i rappresentanti delle associazioni ntiracket e di Libera.

Nel primo pomeriggio, invece, sarà la volta del procuratore della Dda di Bari e del procuratore di Foggia e, infine, dei commissari straordinari che governano la città di Foggia dopo che il Comune è stato sciolto per infiltrazioni mafiose.