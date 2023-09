Calcio, domenica al via il Campionato di Eccellenza: per i vertici societari del Modica un'altra sfida

Domenica con il fischio d’inizio alle 15.30 al “Vincenzo Barone” contro il Milazzo, prenderà il via ufficialmente il campionato di Eccellenza 2022-2023 che vede ai nastri di partenza il Modica Calcio.

È una stagione molto importante “perché segna il nostro terzo anno alla guida della società e l’obiettivo fissato per il primo triennio è quello di riportare a Modica il calcio d’alto livello e, quindi, la città nel calcio che conta. Siamo sulla buona strada!”. Lo dicono Mattia Pitino e Danilo Radenza (da sinistra nella foto), vertici societari del Modica Calcio alla vigilia del via al campionato.

“Il nostro obiettivo non è mai cambiato – dicono Pitino e Radenza - così come non ha mai subito flessioni l’entusiasmo e la passione con la quale ogni giorno lavoriamo per il progetto Modica Calcio. Siamo all’inizio di una stagione che abbiamo voluto preparare curando ogni dettaglio. Siamo soddisfatti per aver raggiunto già gli obiettivi che ci eravamo prefissi. Innanzitutto, abbiamo puntato a formare il gruppo squadra entro il 31 luglio, permettendo così allo staff tecnico di avere il tempo necessario per lavorare e preparare la stagione sin dai primi impegni. Poi abbiamo voluto “sognare” e portare a Modica le migliori espressioni calcistiche di questa città: oggi, in rosa, assieme a uomini e atleti dalla grande esperienza sia in questa categoria che in quelle superiori, abbiamo ragazzi nati qui e cresciuti atleticamente sognando di indossare la maglia della propria città. Ci riferiamo a gente come Gabriele Aprile, Giorgio Cicero, Salvatore Incatasciato oltre a capitan Francesco Vindigni. Questo essere un “Modica dei modicani” – continuano Mattia Pitino e Danilo Radenza – per noi può rappresentare un valore aggiunto, perché riteniamo che in alcuni momenti difficili, l’orgoglio di rappresentare la propria città possa diventare un elemento decisivo”.

C’è anche un altro obiettivo raggiunto di cui andare orgogliosi. “Il Modica – spiegano i vertici societari – è patrimonio di una città che, apprezziamo molto, ora fa squadra attorno al rossoblu. Dalla politica, al tessuto imprenditoriale sino ai tifosi. Sentiamo di avere il sostegno ed il supporto di tutti e questo ci responsabilizza ma anche ci stimola a fare sempre meglio. Adesso la parola spetta al campo. Già da adesso vogliamo dire grazie a tutta la dirigenza, allo staff tecnico, a ciascuno degli atleti e ai tanti che sono protagonisti della quotidianità del Modica Calcio. Chiediamo a ciascuno – concludono Pitino e Radenza – di avere ben in mente l’obiettivo, di non lesinare nemmeno una stilla di sudore e di sentirsi parte attiva di una squadra e di un intero progetto. La città lo merita e saprà ricambiare”.