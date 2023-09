Pachino, approvati progetti esecutivi di 2 asili nido pubblici

L’Amministrazione Petralito ha provveduto, nel corso di una riunione della Giunta Municipale di Pachino, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici Giuseppe Campo e del responsabile del settore Corrado Malandrino, ad approvare i progetti esecutivi relativi a due asili nido, per i quali eravamo riusciti ad ottenere i relativi finanziamenti nell’ambito del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

L’obiettivo che ci siamo proposti è quello di far crescere l’offerta di servizi educativi per la fascia 0-2 (asili nido), grazie alla messa in sicurezza di strutture già esistenti.

Nel dettaglio, grazie anche all’attività svolta dall’assessore Salvo Cammisuli, sono stati approvati i progetti per l’intervento relativo alla realizzazione dei lavori di “Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dell’asilo in via Catania” dell’importo complessivo di 382.816 euro e per l’intervento relativo alla realizzazione dei lavori di “Messa in sicurezza dell’asilo in via Mazzini” dell’importo complessivo di 212.598 euro.