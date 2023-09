Asp Siracusa, Marco Certo nuovo primario del reparto di urologia dell'ospedale Umberto I

Nell’ambito delle procedure concorsuali avviate dall’Asp di Siracusa per il conferimento degli incarichi quinquiennali di direttori di Unità operative complesse, preso atto delle risultanze della selezione pubblica per l’incarico di direttore dell’UOC Urologia dell’ospedale Umberto I di Siracusa, è risultato vincitore Marco Certo, urologo specializzato all’Università di Catania e proveniente dall’Arnas Garibaldi di Catania dove ha svolto il ruolo di responsabile aziendale dell’Andrologia urologica con particolare riferimento alla chirurgia protesica del pene e alla chirurgia oncologica dell’apparato urogenitale. Il nuovo primario ha, inoltre, particolare competenza ed esperienza nella chirurgia oncourologica mininvasiva.

Il nuovo direttore ha sottoscritto il contratto alla presenza del commissario straordinario dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra (a sinistra nella foto) che si è complimentato con il vincitore del concorso, tra gli ultimi incaricati essendo le procedure concorsuali per direttori di strutture complesse quasi tutte completate, e gli ha rivolto i migliori auguri di buon lavoro.