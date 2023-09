Pallanuoto, la difesa dell'Ortigia crolla: siracusani battuti dal Vouliagmeni in Champions

Il ritorno in Champions dell’Ortigia inizia con una sconfitta (12 - 8). La squadra di Piccardo, priva di Inaba, lotta e in certi momenti sembra anche poter rientrare in partita, ma mostra ancora delle difficoltà nella fluidità di gioco, sia in fase difensiva, dove oggi ha sbagliato molto, sia in fase offensiva. Di fronte, peraltro, ha trovato un Vouliagmeni forte e con un collettivo con meccanismi collaudati. Eppure l’avvio di gara è stato positivo. Il match, infatti, inizia in perfetto equilibrio, sia nel punteggio, sia nelle superiorità e nei rigori realizzati. Le doppiette speculari di Cupido e Kalogeropoulos (un rigore e un gol con l'uomo in più a testa) costruiscono il 2-2 del primo tempo. Nel secondo parziale, l’equilibrio regge fino al 3-3, poi l’inerzia inizia a spostarsi a favore del Vouliagmeni. La fase difensiva comincia a fare la differenza, con i greci che si chiudono bene e ripartono, realizzando un parziale di 3-0 che porta il punteggio sul 6-3 per il Vouliagmeni. Tempesti limita i danni in almeno due occasioni, l’Ortigia si scuote e trova la rete del meno 2 con Bitadze che finalizza una bella superiorità. A metà gara il risultato è di 6-4 per la squadra ellenica. Nel terzo tempo, i biancoverdi crescono e riescono a riportarsi sotto con un gran gol di Cassia. La squadra di Piccardo sembra in un buon momento, ma un errore individuale in difesa regala a Ubovic il più facile dei gol, L’Ortigia accusa un po’ il colpo e i greci allungano ancora (8-5) a poco più di un minuto dalla fine. Nel quarto tempo, il Vouliagmeni accelera e sfrutta ogni errore difensivo dei ragazzi di Piccardo, portandosi sul 10-5. I biancoverdi reagiscono d’orgoglio, ma non basta. Alla fine vince la formazione ellenica 12-8. Domani pomeriggio (alle 17.45 ora italiana) altra sfida dura contro i padroni di casa dell’Oradea. Sbagliare non sarà più possibile.

Nel dopo partita, il tecnico Stefano Piccardo, commenta così il match: “Abbiamo preso sei gol a uomini pari e questo sostanzialmente ha fatto la differenza, in più un paio di giocatori hanno sbagliato l’approccio alla gara. Purtroppo abbiamo pagato pesantemente alcune disattenzioni, abbiamo preso il 7-5 su una palla appena recuperata, poi siamo andati a meno 3 e lì non siamo riusciti più a rientrare. A un certo punto loro hanno giocato sul velluto e la partita è scivolata via. È vero che abbiamo cambiato metà squadra e che oggi avevamo un cambio in meno nelle rotazioni, cosa che a questi livelli si sente, però al di là di ciò abbiamo meritato di perdere”.