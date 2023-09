Calcio a cinque. Holimpia Siracusa nel girone D, Il presidente Vasile: obiettivo andare in C1

“Ritengo che il girone sia alla nostra portata, ma non sottovalutiamo nessuno”. E’ il commento a caldo di Concetto Vasile, presidente dell’Asd Holimpia Siracusa, sul raggruppamento D del campionato di serie C2 di calcio a 5, reso noto ieri pomeriggio dal Comitato regionale della Figc. Le 12 squadre che vi prenderanno parte appartengono alle province di Siracusa, Ragusa e Catania. Torneo al via sabato 23 settembre con la compagine aretusea che disputerà le partite interne il sabato alle 17 al PalaMelilli.

“Ritroveremo due formazioni con cui abbiamo giocato lo scorso anno – sottolinea Vasile – il Villasmundo, che ci ha creato qualche difficoltà in campionato, e il Vittoria che ci ha estromesso dalla Coppa Sicilia. Per quanto riguarda le altre le squadre della provincia di Siracusa si sono rinforzate e cercheranno di competere per l’alta classifica, ma anche quelle ragusane non staranno a guardare. Non conosciamo il Kalata Project di Caltagirone, ma poco importa. Noi abbiamo allestito una squadra che dovrà cercare di bissare il successo dello scorso anno, ottenendo la promozione in C1. Il nostro organico è di assoluto livello ma le risposte le darà il campo. I ragazzi – termina Vasile - si stanno preparando per affrontare nel migliore dei modi il campionato, cercando di essere protagonisti sin dalla prima giornata”.