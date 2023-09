Lo stupro di gruppo a Palermo, l'intero 'branco' rimane in carcere

Come era gia' avvenuto per Christian Maronia e Samuele La Grassa, anche per Elio Arnao il tribunale del riesame di Palermo ha impiegato poche ore per respingere l'istanza di scarcerazione: si tratta di uno dei sette indagati che rispondono dello stupro di gruppo del 7 luglio, avvenuto in un cantiere semi abbandonato del Foro Italico, a Palermo, ai danni di una diciannovenne. Tutti i ricorsi di coloro che avrebbero partecipato alla violenza sessuale sono stati rigettati: l'unico a non averlo fatto e' il giovane che era minorenne all'epoca dei fatti e, anche se ora ha compiuto i 18 anni, continua a rispondere del fatto di fronte alla giustizia minorile. Come gli altri, anche Arnao aveva respinto le accuse, sostenendo che la vittima fosse consenziente.