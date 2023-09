Siracusa, il sindaco premia la ristoratrice che ha salvato una bambina

Il sindaco di Siracusa Francesco Italia ha premiato stamani in Sala Verde Federica Giacchi la dipendente di un noto ristorante cittadino che nei giorni scorsi, praticando la “manovra di Heimlich” ha salvato dal soffocamento una bambina ospite del locale. Al Sindaco Giacchi ha raccontato quei secondi che hanno preceduto e seguito il suo intervento, con il panico in sala e l’emozione collettiva dei presenti dopo la riuscita della sua manovra salvavita.

“La proprietà- ha detto Federica Giacchi- ha voluto che facessi questo corso. D’altronde investire nella formazione e sulla sicurezza è stata una scelta fondamentale”.

Concetto peraltro ribadito dal sindaco Francesco Italia che ha speso parole di apprezzamento anche per i proprietari del ristorante, presenti all’incontro, insieme all’assessore alle Attività produttive Edy Bandiera e al capo di Gabinetto Michelangelo Giansiracusa che è stato testimone oculare dell’episodio.