Modica, libri: Adriana Pannitteri e Antonella Lattanzi nell'atrio di Palazzo San Domenico

Adriana Pannitteri, volto del Tg1, e Antonella Lattanzi, scrittrice edita, fra gli altri, da Einaudi, Mondadori e Newton, saranno a Modica, domenica 10 e mercoledì 13 settembre, nell’atrio comunale di Palazzo San Domenico. Un doppio appuntamento con i libri, dopo la pausa ‘agostana’ seguita allo straordinario successo di Scenari 2023, celebrato da pubblico e stampa e che, in questa sua seconda edizione, ha richiamato a Modica un numero strabiliante di spettatori. Nei 13 eventi della rassegna, si sono contati quasi 7.000 spettatori. Numeri impressionanti di seguito, interesse e consenso per presentazioni di libri e per la lectio magistralis di Enrico Mentana che ha aperto la rassegna il primo luglio sulla scalinata di San Pietro.

L’euforia degli eccellenti risultati di Scenari, spinge oltre e già in questo settembre, tra fine estate e inizio di autunno, altri appuntamenti di pregio con nomi nobili del giornalismo e della letteratura contemporanea, assieme al comune di Modica, alla Fondazione Garibaldi ed al suo sovrintendente Tonino Cannata. Il primo, è domenica, 10 settembre, 19.30, nello scenario dell’atrio comunale di Palazzo San Domenico. Edito da Morellini, Adriana Pannitteri, volto RAI e del TG1, presenta Raffaella Carrà, la ragazza perfetta, raccontando la numero 1 italiana dello spettacolo. Lo fa non direttamente ma attraverso le parole di chi l’ha conosciuta dentro e fuori il dorato mondo e di chi con lei ha lavorato, spendendo anni assieme ad una donna semplice e complessa, forte e caparbia, ricca di Fede e concreta, amata nel Mondo come e anche più di come già lo fosse in Italia

Tre giorni dopo, mercoledì 13 settembre, sempre alle 19.30 e sempre nell’atrio comunale di Palazzo San Domenico, sarà Antonella Lattanzi, con Giada Giaquinta, a presentare Cose che non si raccontano, ultima fatica letteraria della scrittrice barese che vive a Roma, edita Einaudi. Un libro pieno di parole giuste per una storia sua e di tutte le donne che sono ambiziose, decise, testarde ma, soprattutto, libere di scegliere. Anche di diventare madri. Un libro emozionante ed emozionale dove si tace per vergogna, rabbia e, soprattutto, dolore ma dove, come ha detto il direttore del Salone del Libro di Torino, Nicola Lagioia, “lo scritto è catarsi” e che Silvia Avallone ha definito: “Un pezzo incandescente di vita”

