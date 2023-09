Calcio, al via la serie D: Trapani squadra favorita, outsider Akragas e Siracusa

La lunga attesa è giunta al termine: la serie D riparte per una nuova stagione densa di significati e di attese, con la solita bagarre in cima e in coda alla classifica che porterà le 168 squadre iscritte nei 9 gironi a darsi battaglia fino alla fine di maggio. Una stagione lunga cominciata con un pizzico di ritardo per le solite beghe burocratiche (ormai non più una novità) che hanno costretto la LND a prendere tempo, tanto che il calendario ufficiale è arrivato soltanto pochi giorni fa La lunga attesa è giunta al termine: Nel giron I le rivali si sono liberate del Catania, ma nel girone c'è già una squadra pronta a prendere il posto che fu degli etnei:

è il Trapani del patron Antonini, che parte decisamente per vincere grazie a una rosa di primissimo livello (Cocco e Kragl i botti di un mercato scintillante) e soprattutto con la voglia di vincere già con il Ragusa.

Chi ha fatto le cose perbene è l'Akragas, che debutta a sua volta in casa ospitando il Licata. Anche a Siracusa nutrono qualche ambizione di vertice: debutto in casa del Canicattì e primo test comunque di un certo valore per la formazione allenata da Cacciola. Il Lamezia Terme è sempre sul pezzo, costretto a sfidare le siciliane che sbucano da ogni parte: debutto in programma sul campo della Sancataldese per i calabresi, affidati a Leonardo Vanzetto.