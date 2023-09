Droga,, dall'affidamento ai Servizi sociali in carcere a Ragusa

Un arresto è stato eseguito a Ragusa dai poliziotti della Squadra Mobile, in esecuzione dell’ordine di carcerazione disposto dalla Procura della Repubblicanei confronti di un cittadino comunitario di 36 anni, in atto sottoposto al regime di Affidamento in prova al Servizio Sociale, noto alle Forze dell’Ordine per i suoi precedenti specifici per reati contro la persona e stupefacenti.

l provvedimento è scaturito dalle molteplici e gravi violazioni commesse dall’arrestato che ha posto in essere una serie di condotte violente fatte di minacce, lesioni e furto ai danni del suo datore di lavoro. Inoltre, più volte l’uomo non è stato trovato in casa nelle ore serali in occasione dei controlli effettuati dalla Polizia.

Tali episodi hanno permesso di accertare l’immaturità del soggetto che, a fronte del beneficio concesso, ha dimostrato di non essere in grado di seguire positivamente le prescrizioni ed i principi ad esso connessi, motivo per cui a seguito dell’attività istruttoria della Divisione Polizia Anticrimine trasmessa al Tribunale di Sorveglianza, il Giudice ha disposto la sospensione del beneficio e l’accompagnamento del trasgressore presso il carcere di Ragusa.