Il terremoto in Marocco, i morti salgono a 632 e 329 i feriti

Sono almeno 632 i morti accertati e 329 i feriti del terremoto che ha colpito il Marocco: il bilancio è stato aggiornato dal ministero dell'Interno di Rabat. Secondo le informazioni diffuse dal governo, il sisma ha avuto una magnitudo di 6,8 gradi della scala Richter. L'epicentro è stato localizzato nella regione dei monti dell'Alto Atlante, circa 70 chilometri a sud-ovest della città di Marrakech.

Secondo le notizie della Farnesina, sono 200 gli italiani che si trovano in Marocco.

Le Nazioni Unite sono pronte ad aiutare il governo marocchino. "Il segretario generale è profondamente rattristato per il terremoto che ha colpito oggi il Marocco e che ha causato molte vittime", ha dichiarato Stéphane Dujarric, portavoce di Antonio Guterres. "Il Segretario Generale esprime solidarietà al governo e al popolo del Marocco in questi momenti difficili. Rivolge le sue più sincere condoglianze alle famiglie delle vittime e augura una pronta guarigione ai feriti".