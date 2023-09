Contrasto alla criminalità, master universitario all'Orto botanico di Palermo

La XIII edizione del master Apc,"Analisi, Prevenzione e Contrasto della Criminalità Organizzatae della Corruzione", nato dalla collaborazione tra le universitàdi Palermo, Pisa, Federico II di Napoli, Torino e Libera si terrà a Palermo dal 14 settembre. Un percorso accademico, unico nel panorama internazionale, che offre l'opportunità dell'approfondimento teorico e di una formazione analisi, la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata distampo mafioso, così come sulla corruzione politica e amministrativa. L'inaugurazione del master universitario si terrà presso l'Erbario dell'Orto Botanico di Palermo. La Leff Magistralis sarà affidata a Don Luigi Ciotti, con una relazione dal titolo"La risposta della Chiesa agli attentati del 1993", e ad Antonio Natali, con un contributo su "Luce nelle tenebre. Arte come testimonianza". Tra i relatori che si alterneranno nelle successive quattro settimane di formazione i magistrati AntonioBalsamo, Piergiorgio Morosini, Anna Maria Picozzi e Lia Sava; idocenti universitari Nando dalla Chiesa, Giuseppe Di Chiara, Salvatore Di Piazza, Alessandra Dino, Orsetta Giolo, Francesco Parisi; i giornalisti Enrico Bellavia, Salvatore Cusimano, Alberto Spampinato; padre Cosimo Scordato, Fiammetta Borsellino e Umberto Santino; Fausto Lamparelli della Polizia di Stato; Roberto Di Bella e Giorgio De Checchi del progetto "Liberi di scegliere". L'approfondimento teorico sarà arricchito dapercorsi di formazione sulla legislazione di prevenzione econtrasto attualmente in vigore. L'attività di formazioneprevede anche lo studio empirico dei casi e delle fattispeciecriminali, nell'intento di offrire una ricognizione, la piùaggiornata possibile, sull'evoluzione dei fenomeni criminali esui problemi di applicazione della legislazione corrente come lagestione dei beni confiscati. Tra gli iscritti al master 14 provengono dalle forzedell'ordine (GdF, Carabinieri, Polizia), 3 sono amministratoricomunali, 1 è un ingegnere aerospaziale residente negli Usa, maanche 2 studentesse italiane residenti all'estero e 2 donneavvocato sudamericane, provenienti da Colombia e Cile.