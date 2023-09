Droga abbandonata a Siracusa, sequestro della polizia in via Santi Amato

Nell’ambito della quotidiana lotta al consumo ed allo spaccio di sostanze stupefacenti intrapresa dalla Questura nelle cosiddette piazze dello spaccio siracusano, agenti delle Volanti in servizio di controllo del territorio, pattugliando con particolare attenzione via Santi Amato hanno rinvenuto e sequestrato numerose dosi di sostanze stupefacenti.

In specie, gli uomini diretti dalla dott.ssa Guarino hanno notato che, nelle adiacenze di un vano contatori di uno stabile, vi erano degli involucri sospetti.

Nel complesso, i Poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato 53 dosi di hashish, 21 di marijuana, 4 di cocaina e 9 di crack, pronte per essere vendute dai pusher agli assuntori della zona.