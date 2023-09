Violento in ambito familiare, arrestato dalla polizia a Vittoria

La polizia di Vittoria ha arrestato un uomo di 41 anni, noto alle Forze dell’Ordine per i suoi precedenti penali, in esecuzione di un provvedimento di aggravamento emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Siracusa. L’uomo, che nel 2014 era stato condannato in via definitiva per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e porto abusivo di armi, aveva beneficiato della misura alternativa dell’affidamento in prova ai Servizi Sociali cui si trovava tuttora sottoposto.

Tuttavia, si è reso protagonista di reiterate condotte violente in ambito familiare a seguito delle quali, all’esito dell’attività istruttoria della Divisione Polizia Anticrimine trasmessa all’Autorità Giudiziaria, è scattato l’aggravamento della misura alla quale era sottoposto con conseguente Ordine per la carcerazione che è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa a seguito del quale l’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto in carcere.