Evade dai domiciliari per fare il muratore: arrestato a Napoli

Un uomo di 55 anni è stato arrestato dai carabinieri di Quagliano, in provoincia di Napoli, con l'accusa di avere eluso gli arresti domiciliari. Quando i militari si sono presentati alla porta per il regolare controllo, l'uomo non era presente. C'era invece la moglie che ha riferito come il marito fosse andato dal medico per fare una iniezione. Non essendo stato autorizzato a lasciare l'appartamento, i militari hanno iniziato le ricerche. Il 55enne è stato trovato poco distante non dal medico ma in un cantiere, mentre lavorava come muratore "in nero”. Guanti anti-infortunio, trapano impugnato, tuta sporca di polvere, il 55enne di Qualiano è finito in manette nonostante le scuse e le giustificazioni. Aveva bisogno di denaro - ha raccontato - e non poteva permettersi di rimanere in casa a far nulla. Il 55enne è stato sottoposto ai domiciliari ancora una volta.