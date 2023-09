Telecamere di Rai 3 a Siracusa per registrare la puntata di "Viaggio in Sicilia"

Siracusa protagonista oggi e domani di 'Viaggio in Sicilia'. Le telecamere di Rai 3 saranno impegnate nella registrazione della puntata finale del programma condotto dalla scrittrice siciliana Simonetta Agnello Hornby con il fumettista Massimo Fenati. La troupe, con il supporto della Film Commission del Comune, andrà alla scoperta degli angoli noti e meno della città, cominciando da Ortigia per poi spingersi fino a Pantalica, sito accomunato a Siracusa nel riconoscimento Unesco. La puntata andrà in onda il prossimo gennaio e conclude un viaggio nel corso del quale Simonetta Agnello Hornby racconta la sua terra di origine, passando anche per Palermo, Catania e Agrigento. Non mancheranno gli assaggi delle specialità enogastronomiche ricche di contrasti e contaminazioni, che sono il tratto distintivo della Sicilia. "Un'altra grande occasione - dice l'assessore alla Cultura, Fabio Granata - di promozione culturale portata avanti attraverso la nostra Film Commission, che ha fornito tutto il necessario supporto logistico, ha collaborato nella programmazione delle riprese e ha attivato i contatti per le location".