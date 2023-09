Incidente sulla A19, Tir alimentato a gas fuori strada a Buonfornello

Un tir è uscito fuori strada, lungo l'autostrada A19, in seguito ad un incidente stradale che si verificato stamattina. Il tir è alimentato a LNG (gas naturale liquefatto).L'incidente è avvenuto nel tratto tra Buonfornello e Scillato in direzione Catania. Al momento il tratto di strada è chiusa al traffico. Sul posto sono presenti 3 squadre di questo comando alle quali si è aggiunto personale del nucleo NBCR specializzato nei tre travasi di liquidi e gas infiammabili. L'obiettivo è mettere in sicurezza il mezzo pesante rimuovendo Gas contenuto nel serbatoio. L'intervento è attualmente in corso.