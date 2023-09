Il ministro Matteo Salvini sul Sud: "Se corre, corre tutta l'Italia"

"Credo fortemente nel fatto che se corre il Sud corre tutta Italia". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, a margine dell'inaugurazione della 86 fiera del Levante di Bari. "In questi pochi mesi di lavoro, da ministro delle Infrastrutture - ha raccontato Salvini - sto lavorando come un matto per sbloccare strade, autostrade, ferrovie, porti, aeroporti, dighe caserme, asili nido e costruire ponti, perche' se alcune regioni del sud, se i cittadini del Sud non hanno i servizi che hanno altri cittadini italiani, e' perche' in questi decenni la decisione centralizzata non ha dato i frutti sperati". Quindi, "conto - ha ribadito il ministro - che la comunita' economica, imprenditoriale e sociale pugliese creda nel fatto che se giochiamo insieme e lasciamo da parte un po' di ideologia, di divisioni, l'Italia non non teme confronti con nessuno". La Puglia, ha poi aggiunto, "penso che sia una terra con uno straordinario dinamismo. E voglia di innovare e di crescere. Poi ovviamente l'Italia e' bella perche' e' diversa fra comune e comune, provincia e provincia, regione e regione, pero' io penso che la comunita' sociale pugliese sia fra le piu' dinamiche, coese, orgogliose, proiettate al futuro che ci siano, quindi do il mio piccolo contributo. Se arriviamo alla fine della Maglie-Leuca, che che risale alla notte dei tempi, se si potra' andare entro pochi anni in due ore da Bari a Napoli, in tre ore da Bari a Roma, e poi fra qualche anno si potra' andare con l'alta velocita' da Palermo, a Roma, Milano, a Berlino, vuol dire che avremo unito il Paese".