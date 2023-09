Acate, il commovente saluto dei fedeli al giovane sacerdote Vincenzo Guastella

Meno di tre anni sono bastati al giovane sacerdote Vincenzo Guastella per meritarsi la stima e l’affetto della Comunità acatese, che nel corso di una solenne cerimonia di ringraziamento presieduta dal parroco don Mario Cascone, nel terzo anniversario della sua ordinazione sacerdotale, in una chiesa Madre stracolma, lo ha salutato augurandogli ogni bene.

Don Vincenzo Guastella, infatti, non è più il vicario parrocchiale perché è in partenza per Roma, dove frequenterà i corsi di Dottorato in Teologia Morale all’Accademia Alfonsiana, la stessa dove si è formato il parroco don Mario Cascone. Al suo posto è arrivato don Salvatore Frasca, già francescano dei Frati Minori e ora facente parte del clero diocesano, un sacerdote originario di Vittoria con una notevole esperienza pastorale, che ha lasciato l’Ufficio che ricopriva a Santa Croce Camerina.

Don Vincenzo Guastella, ex paracadutista della Folgore, nato a Ragusa, commosso come quanti sono stati al suo fianco in questi anni (l’Azione Cattolica e i giovani in particolar modo), ha dichiarato: “Con tutta Acate voglio ringraziare soprattutto il Signore Gesù Cristo per avermi donato la possibilità di servire questa splendida Comunità, dove sin da subito, mi sono sentito parte integrante ed amato”.

Al termine della commovente cerimonia la socia simpatizzante dell’Associazione Nazionale Carabinieri, Beatrice Floro, ha consegnato a don Vincenzo una targa ricordo quale segno tangibile del legame di tutti gli associati con la Chiesa e i suoi rappresentanti.