Palermo, perde il controllo dell'auto e finisce contro un camion di angurie

Una Fiat 500 si è scontrata contro un camion carico di angurie a Palermo. L'incidente è avvenuto invia Lanza di Scalea, all'altezza di via Fabio Basta. Alla guida del mezzo c'era una quarantunenne che è stata soccorsa dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118. Nonostante il violento impatto la donna non ha riportato gravi conseguenze. Sul posto sono intervenuti agenti dell'Infortunistica dell apolizia municipale per eseguire i rilievi e tentare d iricostruire la dinamica. Secondo una prima ricostruzione, sembra che la quarantenne, percorrendo la rotatoria, abbia perduto il controllo dell'auto finendo contro il mezzo pesante che era fermo, ma in divieto di sosta.