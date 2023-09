Luca Cannata (Fdi): "Il governo sostiene l'attività venatoria"

Il Governo nazionale, attraverso il ministro Francesco Lollobrigida, ha deciso di ricostituire e convocare il Comitato Faunistico Venatorio per elaborare insieme una proposta utile a regolare l'attività venatoria e il suo svolgimento". La rassicurazione è del deputato nazionale di Fratelli d'Italia, Luca Cannata, che commenta i ricorsi presentati dalle associazioni per tentare di impedire la caccia in Italia. Il Tar della Sicilia, di recente, ha respinto il ricorso cautelare di Wwf, Legambiente, Lipu, Enpa, Lndc e Lac contro il calendario venatorio della Sicilia rinviando l'esame approfondito alla camera di consiglio del 18 settembre. Lunedì, nel corso della conferenza delle Regioni, il ministro proporrà l'attivazione di un processo che porti al più presto a una soluzione. "Se ogni anno assistiamo a ricorsi che rinviano le attività venatorie - conclude Cannata - è anche a causa del disinteresse delle istituzioni negli anni passati a risolvere il problema attraverso regole chiare e non soggette a diverse interpretazioni. Con il nostro Governo Meloni intendiamo sostenere la caccia legittima e regolata e dunque Bene l'intervento del ministro per cercare di dare risposte concrete a cittadini onesti che contribuiscono al ripopolamento e all'attività di bio regolamentazione".