Palermo, alla Libreria Tante Storie si presentano due libri di Francesco Deliziosi su don Pino Puglisi

Saranno presentati giovedì 14 settembre, alle 18, alla Libreria Tante Storie di via Ariosto a Palermo, i libri del giornalista Francesco Deliziosi i libri sul beato don Pino Puglisi. Il titolare della libreria, Giuseppe Castronovo, dialogherà con Deliziosi e con Don Cosimo Scordato. "Pino Puglisi, il prete che fece tremare la mafia con un sorriso", e "Se ognuno fa qualcosa si può fare molto", sono i due libri di cui si parlerà giovedì 14 settembre. La vita di padre Puglisi rappresenta un pezzo cruciale, ma spesso poco conosciuto, della vita del nostro Paese: dalla sua parrocchia nella periferia di Palermo, il prete di Brancaccio si oppose senza sosta alla sopraffazione mafiosa che stravolgeva la città. E per questo fu ucciso il 15 settembre 1993 dallo stesso clan che organizzò gli omicidi di Falcone e Borsellino e gli attentati di Roma, Firenze e Milano. La Chiesa, nel maggio del 2013, ha concluso una storica causa di beatificazione e ha riconosciuto padre Puglisi come primo martire della criminalità organizzata. In questo libro - frutto di quindici anni di conoscenza personale e ricco di testimonianze e documenti inediti - Francesco Deliziosi ne traccia un ritratto concreto e intenso che segue i "fili rossi" della sua esistenza: lo spessore umano e spirituale, il carisma di educatore, la passione per il riscatto sociale degli emarginati. Per i laici, padre Puglisi è oggi un esempio sulla strada della legalità e dei diritti civili. Per i credenti, è il profeta di una Chiesa che - come ha chiesto Papa Francesco - deve essere un'alternativa d'amore, povera e per i poveri.