Ragusa, i giovani del Basket Club alla conquista dell'ex Serie D: esordio il 28 ottobre

Il Comitato regionale della FIP ha diramato nei giorni scorsi i due gironi della Divisione Regionale 1 (ex Serie D) che quest’anno vedrà ai nastri di partenza il Basket Club Ragusa. A guidare la squadra sarà coach Salvatore Scrofani, assistito da Gianni Lambruschi. I due allenatori, a ruoli invertiti, si occuperanno anche del campionato Under 17 Eccellenza. Per quanto riguarda la Divisione Regionale 1, il Basket Club è stato inserito in un raggruppamento a nove, di cui fanno parte le squadre del Ragusano, del Siracusano e del Catanese. L’esordio è fissato per sabato 28 ottobre, al PalaPadua, contro il Basket Merkaat Scicli. Mentre alla prima giornata, in programma il 21 e 22 ottobre, la formazione di Scrofani osserverà un turno di riposo.

“Sarà una vetrina importante - dice Scrofani -. Da sempre l’obiettivo della società Virtus è valorizzare il vivaio e preparare i giovani all’impatto con le categorie superiori. I ragazzi avranno la possibilità di disputare un campionato più “allenante” e competitivo, da un punto di vista fisico, rispetto alle categorie Under. La Serie D rappresenta un punto d’arrivo e, allo stesso tempo, di partenza: basti pensare all’esperienza di Tumino e Mirabella. L’anno scorso erano con noi in Serie C e quest’anno sono aggregati al gruppo della prima squadra. Ciò non toglie che, compatibilmente con gli impegni della Serie B interregionale, troveranno spazio anche con noi”.

Il gruppo allenato da Scrofani e Lambruschi conta su due giovani classe 2005, quattro 2006, e tutti gli altri 2007, ad eccezione del giovanissimo Stefano Cantone, del 2008. “Abbiamo in mente un gruppo interscambiabile di giocatori, che in base alla crescita e alla voglia di fare potremo utilizzare in entrambe le competizioni. In Serie D, inoltre, ci avvarremo di due senior come Alessandro Sorrentino e Vito Ferlito, che saranno un punto di riferimento per i compagni: li aiuteranno a crescere e superare le difficoltà”.

Sul livello del prossimo campionato Scrofani ha mezza idea: “Molte squadre sono alla ricerca del giusto equilibrio fra giovani e veterani. Noi, invece, siamo una squadra sui generis: alcuni dei nostri hanno accumulato esperienza lo scorso anno, altri sono alle primissime armi. Ma questo sarà uno stimolo per allenarsi bene e tentare di alzare il livello. Avremo dalla nostra parte un pubblico nutrito, che si identifica nella squadra e negli sforzi della società. Sarà un’esperienza molto coinvolgente”.