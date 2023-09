Pitone a spasso per Amantea, lo recuperano i vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco del Comando di Cosenza ad Amantea.

La richiesta, giunta agli operatori,ha riguardato il recupero di un pitone reale probabilmente scappato da un rettilario privato.

A notare l'esemplare che strisciava sull'asfalto in una via nel centro della cittadina tirrenica è stato un passante che ha allertato la sala operativa.

Il personale giunto sul posto ha subito recuperato l'animale rendendolo inoffensivo. Dopo i controlli di competenza, effettuati dal veterinario dell'Azienda sanitaria di Cosenza che ne ha certificato il buono stato di salute, il rettile è stato dato in affidamento al Centro recupero animali selvatici (Cras) di Rende.