Sette anni fa l'omicidio di Nuccio Sortino, a Floridia una messa per ricordarlo

Era la notte tra il 9 ed il 10 settembre del 2016 quando una baby gang sparò, uccidendolo, il titolare di un panificio a Floridia. La vittima si chiamava, Nuccio Sortino ed aveva all'epoca soltanto 49 anni ed era padre di tre figli. Stasera, familiari, parenti ed amici, a 7 anni dal delitto, lo ricorderanno con una messa in suffragio che sarà celebrata alle 19 nella chiesa Madre di Floridia.

Nuccio Sortino era una gran brava persona, era stato anche al vertice dell' Associazione Antiracket e pagò la sua esistenza con la vita per avere rimproverato tre giovani, due dei quali all'epoca, ancora minorenni. L'agguato scattò alle 3 del mattino in via Boschetto. I tre che erano a bordo di uno scooter, vendicarono uno sgarro perché il commerciante, esasperato dal comportamento dei tre ragazzi, li aveva buttati fuori dal suo laboratorio dove si erano recati per dare fastidio ai dipendenti del panificio. All'indirizzo del commerciante furono sparati diversi proiettili con una calibro 7,65, ma poi come fu accertato dal medico legale del pm, Francesco Coco, soltanto uno si rivelò fatale per avere reciso l’aorta mammaria, perforando un polmone e fratturando una costola. La gang fu catturata dai carabinieri della tenenza di Floridia e processata. Oggi il panificio che porta il nome della vittima, è gestito dai figli del commerciante.