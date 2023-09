Divampa l'incendio di un Opel Astra, posteggiata in via Napoli a Porto Empedocle (Ag), e le fiamme danneggiano anche la vetrina di una rosticceria e di una Citroen C3 posteggiata a pochi passi. Il rogo è stato spento dai vigili del fuoco di Agrigento, mentre i carabinieri si stanno occupando delle indagini per fare chiarezza sulla natura delle fiamme. L'Opel Astra è risultata essere intestata ad una34enne.