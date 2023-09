Pachino, un uomo trovato privo di vita a Morghella

Il corpo di un uomo, di giovane età e origine nordafricana, è stato ritrovato privo di vita poche ore fa in contrada Morghella: era col cappio al collo nel pilastro esterno di una villetta. A dare l'allarme i bagnanti, che hanno visto l'uomo dal lato del mare. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del Presidio territoriale d'emergenza di Pachino ma hanno solo potuto constatare il decesso dell'uomo, deceduto da almeno 48 ore. Successivamente sono stati allertati anche i carabinieri e gli agenti di polizia che stanno tentando di ricostruire quanto accaduto anche se, non dovrebbero esserci dubbi sulle cause della morte. L'uomo pare abitasse in una delle villette abbandonate nel complesso Morghella, proprio di fronte al mare.