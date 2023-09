Calcio di Eccellenza. Il Modica soffre ma vince all'esordio con il Milazzo ( 1 a 0), ancora decisivo Agodirin

Un gol di Agodirin al 38' del secondo tempo fa felice il Modica all'esordio casalingo contro un Milazzo coriaceo e pericoloso in più di una occasione. Partita non bella tecnicamente, ma intensa agonisticamente malgrado i 30 gradi al Vincenzo Barone. Nel Modica è mancato una "mente" a centrocampo e il gioco si è sviluppato, troppo spesso, con lanci lunghi che, nel primo tempo, sono stati facile preda dei difensori mamertini. Gli ospiti, dal canto loro, si sono resi pericolosi con insidiose ripartenze. Il gol decisivo al 38' del secondo tempo: azione insistita sul fronte d'attacco sinistro del Modica, colpo di testa di Prezzabile miracolosamente deviato dal portiere mamertino Caruso (subentrato a Catelli infortunato) sull'accorrente Agodirin che non ha avuto difficoltà a spingere in rete il pallone. Poi l'assalto a testa bassa del Milazzo nei 12 minuti di recupero concessi dall'arbitro friulano Radovanovic e il triplice fischio. Per il Modica tre punti che fanno morale in attesa di recuperare alcuni giocatori infortunati o squalificati.