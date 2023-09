Trapani e Licata vincono con una goleada: mezzo passo falso del Siracusa, bene l'Acireale

Tanto fumo e poco arrosto. Il Siracusa non va oltre l' 1 a 1 sul neutro di Ravanusa, contro il modesto Canicattì. Doveva essere un semplice formalità per gli uomini Cacciola, ma il campo ha detto ben altre cose. Rimane una certa diffidenza da parte dei tifosi azzurri, pochissimi alla presentazione della squadra del riscatto. Contro i biancorossi, sono stati gli azzurri ad andare in vantaggio nel secondo tempo con Vacca al 63'. Gli ospiti non sono riusciti ad amministrare lo striminzito vantaggio ed il Canicattì ha raggiunto il pareggio all'82' con Sidibe.

E' stato il Trapani a dimostrare di essere la squadra da battere nel girone I di serie D. All'esordio al 'Provinciale' ha calato il poker al Ragusa. I granata hanno sbloccato il risultato al 32' con Cocco. Poi nella ripresa gli iblei sono andati in apnea ed il Trapani ha superato per altre tre volte il portiere Galletti. Per i padroni di casa sono andati a rete 55' Gagliardi, 66' Kragl, 86' Cangemi.

I RISULTATI DELLA 1^ GIORNATA

Akragas - Licata 1-4

Canicattì - Siracusa 1-1

Castrovillari - S. Agata 0-2

Locri - San Luca 1-0

Igea Virtus - Acireale 0-1

Afragolese - Portici 3-1

Sancataldese - FC Lamezia Terme 0-3

Trapani - Ragusa 4-0

Vibonese - Gioiese 2-0

CLASSIFICA: Acireale, Afragolese, Citta' di S. Agata, FC Lamezia Terme, Licata, Locri, Trapani, Vibonese 3 punti; Canicattì, Siracusa 1; Akragas, Castrovillari, Gioiese, Nuova Igea Virtus, Portici, Ragusa, San Luca, Sancataldese 0.

PROSSIMO TURNO - 2^ GIORNATA - 17/09

Acireale - Sancataldese

S. Agata - Trapani

FC Lamezia Terme - Locri

Gioiese - Castrovillari

Licata - Vibonese

Portici - Akragas

Ragusa - Nuova Igea Virtus

San Luca - Canicattì

Siracusa - Afragolese