Scontro fra 3 auto nel Beneventano: un morto e 7 feriti

Una persona è morta e sette sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto poco dopo le quattro di questa mattina lungo la Statale Appia, appena fuori dal centro abitato di Forchia (Benevento) in direzione Caserta.

Per cause ancora in corso di accertamento, in seguito ad uno scontro tra tre auto (una Ford Focus, una Ford CMax ed una Citroen Picasso) ha perso la vita un cinquantunenne, originario di Brusciano (Napoli) ma residente ad Arpaia (Benevento) che viaggiava come passeggero sulla Citroen.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi il 118, i vigili del fuoco ed i carabinieri.

I sette feriti sono stati trasportati negli ospedali "San Pio" e Fatebenefratelli di Benevento e all'ospedale di Arienzo (Caserta).

Nessuno di loro al momento sarebbe in pericolo di vita.