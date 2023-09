Calcio, Promozione: al Frigintini il derby con la Virtus Ispica

Simone Drago dopo 3’ di gioco e Kevin Sangiorgio al 9’ determinano il 2-0 con il quale i rossoblù del Frigintini calcio Città di Modica espugnano il «Moltisanti» di Ispica. Prima giornata del campionato regionale di Promozione e per l’undici di mister Buoncompagni l’inizio è positivo con la prima vittoria e tre punti che faranno sicuramente morale in vista dei prossimi più impegnativi confronti.

VIRTUS ISPICA 0

FRIGINTINI CITTA’ DI MODICA 2

Rete: 3’ Drago, 9’ Sangiorgio

Virtus Ispica: Carpenzano, Peluso, Cappello, Floridia, Cocciro (72’ Adamo), Filpi, Di Pietro (82’ Caruso), Ferraro, Solarino, Vaccaro, Moltisanti.

Frigintini Città di Modica: Caruso, Assenza (84’ Blandino), Rosa (45’ Pricone), Fusca, Pianese, Wally, Sangiorgio, Buscema (72’ Avola), Drago, Noukri (82’ D. Calabrese), Gambuzza (58’ Scarso). In panchina: Ruffino, Iozzia, Firera, Giurdanella. Allenatore: Samuele Buoncompagni

Arbitro: Domenico Calanna sezione Aia di Acireale; Assistenti: Raffaele Catalano (sez. Aia Ragusa) e Salvatore Puglisi (sez. Aia di Catania)

Nella foto: Kevin Sangiorgio e Simone Drago