Sindaco di Rosolini saluta la comandante dell'Arma di Noto

L’Amministrazione Comunale ha voluto salutare il capitano Federica Lanzara con un attestato di civica benemerenza: l'ufficiale infatti, dopo due anni, lascia il comando della Compagnia dei Carabinieri di Noto per un altro incarico.

Ad accoglierlo in sala giunta il primo cittadino Giovanni Spadola , gli assessori e il presidente del consiglio comunale. «Come Istituzione – ha dichiarato il Spadola – ci tenevamo a tributarle un ricordo di questo suo passaggio significativo nell’ambito della nostra comunità. Sono stati due anni densi di accadimenti dove abbiamo imparato a conoscerci in maniera reciproca e, durante i quali, come Istituzione, abbiamo apprezzato il piglio, la determinazione e la modalità di azione che ha seguito nell’interpretare questa funzione importante sul nostro territorio. Il primo cittadino ha consegnato all'ufficiale dell'Arma un attestato con la seguente motivazione: “ per la serietà dell’impegno e la collaborazione prestata alle Istituzioni locali a tutela della legalità e della sicurezza del territorio”.