Arcivescovo di Palermo: "Mafia presente nei quartieri per l'assenza delle istituzioni"

- "La mafia è presente a Palermo, nei quartieri della nostra città e gode del fatto che siano assenti le Istituzioni perché così può far credere che si sostituisce a loro. Ecco perché è impensabile l'assenza delle Istituzioni nei nostri quartieri. Significa fomentare l'humus della mafia, al di la del fatto che i nostri ragazzi non diventino uomini che delinquono cresceranno con la consapevolezza di una sottomissione e di una visione della vita fatalista". A dirlo è stato l'arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, concludendo i lavori dell'incontro dal titolo 'Il messaggio di Padre Pino Puglisi alla scuola palermitana', che ha aperto l'anno scolastico all'istituto comprensivo Giuliana Saladino del Cep di Palermo, 'guidato' da Giusto Catania. "La prima preoccupazione di don Puglisi era tirare fuori dall'altro il senso della vita - ha spiegato -. Sapeva che non si può essere liberi, a maggior ragione dalla mafia e da ogni esercizio di potere che uomini vogliono esercitare su altri uomini e donne, se non si è riusciti a tirare fuori il senso della vita. La sua visione era esseri liberi e noi dobbiamo fare alla maniera di don Puglisi".