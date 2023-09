Soccorsi 39 migranti da Sea Punk 1 e diretti a Lampedusa

Ancora un soccorso nel Mediterraneo centrale. Trentanove persone che viaggiavano a bordo di un barchino sovraccarico e insicuro sono stati tratti in salvo dall'equipaggio della Sea Punk 1. "Sono esausti, disidratati e con il mal di mare", fanno sapere dall'ong che su indicazione delle autorità italiane si sta dirigendo a Lampedusa. Tra i naufraghi ci sono anche 11 minori non accompagnati. Già ieri la nave umanitaria aveva tratto in salvo 44 persone, tra cui 6 donne, 17 minori e un neonato. Portati a bordo della Sea Punk 1 erano stati affidati poi agli uomini della Guardia costiera italiana.