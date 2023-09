Primo giorno di scuola, la sindaca di Modica in visita a 3 istituti

Primo giorno di lezione e visita del sindaco, Maria Monisteri, con l’assessore alle Politiche educative, Chiara Facello, in tre scuole della Città. Primo appuntamento alla Carlo Amore di Frigintini; occasione utile per augurare buon lavoro al nuovo capo istituto, Giulia D’Urso, che, assieme agli altri vertici della scuola, ha accolto il Sindaco e l’Assessore, dichiarando la propria soddisfazione per la situazione generale. Comune il sentire di Sindaco, Assessore e Dirigente, sulla necessità di un percorso condiviso con le famiglie. Una chiacchierata con i ragazzi, ha chiuso il primo dei tre appuntamenti odierni per le scuole della Città.

Primo giorno di scuola anche alla Poidomani, dove ad accogliere il Sindaco, Maria Monisteri e l’Assessore, Chiara Facello, è stata la preside, Veronica Veneziano. Anche con lei, qualche minuto di cordiale conversazione sulle esigenze della scuola e sulle prospettive, prima di dedicare parole di augurio a studentesse e studenti radunati nel cortile ed a cui si sono rivolti il Sindaco e l’Assessore: “Il primo giorno deve essere vissuto con la voglia di iniziare o re-iniziare un nuovo percorso”. Importanti anche le parole spese per i genitori, invitati dal Sindaco, a “fidarsi degli insegnanti” e di chi dirige una scuola

Anche nel plesso di Santa Marta, grande cordialità nell’incontro con la dirigente, Grazia Basile. Con lei, c’erano i responsabili della scuola ed anche qui, minuti di cordiali convenevoli prima di un mini-concerto nei corridoi del plesso, coordinato dall’insegnante di Educazione musicale, il professore Lino Gatto. Intonato prima l’inno nazionale e poi, in occasione dell’11 Settembre, ‘New York New York’, dedicato alla città che 22 anni fa, subì uno dei momenti più tragici della storia. “Godetevi questo primo giorno – ha detto il sindaco ai ragazzi, radunati nel corridoi – perchè ha dentro momenti che restano indelebili”.

Le scuole di Modica, grazie all’ottimo lavoro svolto dal Vicesindaco, Giorgio Belluardo, che ha delega alle Manutenzioni e alla Protezione civile, si sono mostrate assolutamente pronte ad accogliere l’avvio delle lezioni e in linea con i dettami necessari per scongiurare limiti e problemi.

Infine, in questo primo giorno, il Sindaco, Maria Monisteri, e i sette assessori che compongono la sua giunta, hanno voluto diffondere una lettera indirizzata a ragazzi, genitori e al mondo della scuola modicana, augurando con queste parole, un buon anno scolastico

LA LETTERA

“Carissimi bambini e bambine, ragazzi e ragazze, all’inizio del nuovo anno scolastico, desideriamo scrivervi per far arrivare a ciascuno di voi, ai vostri cari genitori, agli insegnanti, ai dirigenti e a tutto il personale non docente, il nostro augurio per un buon anno scolastico.

Oggi è anche per noi il primo giorno di scuola da quando siamo entrati a guidare questa Comunità. Come amministrazione comunale, abbiamo lavorato e lavoreremo con passione a fianco delle scuole, delle famiglie, di enti pubblici e privati per condividere nuovi stimoli e investire in bellezza attraverso opportunità educative e formative per i nostri ragazzi.

A voi dirigenti e insegnanti che rivestite un ruolo così prezioso e impegnativo perché vi prendete cura dei nostri ragazzi attraverso il dono del sapere che riempirà loro la vita, li renderà liberi, li renderà felici.

A voi famiglie che accompagnate i vostri figli nel difficile compito di educare vi auguriamo di vedere nei loro sguardi che brillano quella ricerca dello stupore che solo a scuola possono imparare...

Infine a voi ragazzi il cui futuro inizia oggi: il sapere è frutto di una faticosa conquista che nessuno può compiere al posto vostro. Serve impegno, serve costanza, serve passione. La felicità è un dono che richiede una scelta: va desiderata e la scuola è quel luogo che dà forma ai vostri sogni, passioni e talenti.

La scuola ha bisogno della presenza, di tutti e tutte. In bocca al lupo a tutti per l'inizio del nuovo anno scolastico!”

L’AmmiNISTRAZIONE COMUNALE