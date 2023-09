Lotto, Sicilia: vincite per 142mila euro nell'ultimo concorso

Sicilia fortunata grazie al Lotto. Nel concorso di venerdì 8 settembre, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Trapani si è aggiudicato 129.500 euro grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna, ottenuti con la combinazione 22-77-82-84 sulla ruota Nazionale. Sempre in Sicilia, più precisamente a Palermo, da segnalare anche una vincita da 12.500 euro grazie all’ambo 3-44 sulla ruota di Venezia. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per poco più di 5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 807,6 milioni in questo 2023.