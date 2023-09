Ballo non autorizzato, multato titolare di locale a Santa Croce

In relazione ai controlli interforze effettuati nel Ragusano, gli ulteriori accertamenti effettuati dal Commissariato di P.S. di Comiso hanno determinato la contestazione di un illecito amministrativo nei confronti dell’organizzatore di una serata danzante in un locale nel Comune di Santa Croce Camerina che si era svolta in assenza della licenza prevista dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Nei confronti del trasgressore il Questore Trombadore ha altresì emesso un’ordinanza di cessazione dell’attività di trattenimenti danzanti abusivamente esercitata in assenza del previsto titolo di Polizia.

Complessivamente sono state identificate 330 persone, controllati 150 veicoli ed elevate diverse contravvenzioni al Codice della Strada.

Inoltre, nel corso della settimana la Questura ha emesso un provvedimento di sospensione di 5 giorni della licenza di P.S. per trattenimenti danzanti ad un locale sito in territorio di Santa Croce Camerina.