Abbandona l'affidamento terapeutico, preso: finisce in carcere a Siracusa

I Carabinieri della Stazione di Siracusa Principale hanno arrestato un pregiudicato di 48 anni del luogo, in esecuzione di un provvedimento emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Messina.

Il 48enne, condannato per estorsione, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e detenzione abusiva di munizionamento commessi nel 2015, aveva ottenuto la misura alternativa dell’affidamento terapeutico presso una comunità nel messinese, ma si è allontanato arbitrariamente dalla struttura abbandonando il progetto, pertanto, l’Ufficio di Sorveglianza di Messina ha emesso un provvedimento di sospensione del beneficio.

I militari hanno rintracciato l’uomo nel centro abitato e, dopo le formalità di rito, lo hanno trasferito presso il carcere “Cavadonna” di Siracusa.