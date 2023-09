Il femminicidio a Marsala, domani a Salemi i funerali di Marisa Leo

Saranno celebrati mercoledì pomeriggio, a Salemi, nel Trapanese, i funerali di Marisa Leo, la 39enne uccisa nelle campagne di Marsala dall'ex compagno che poi si è tolto la vita. L'ultimo saluto si terrà alle 16, in Chiesa Madre, nel centro storico di Salemi, città di origine della donna che lascia una bambina di quattro anni. Da lì il corteo funebre si muoverà verso il cimitero di via Riformati.

"I familiari ringraziano tutti quelli che parteciperanno al loro dolore", si legge sul necrologio diffuso dall'impresa di onoranze funebri. Il via libera al funerale è arrivato dopo l'autopsia sul corpo della donna, eseguita ieri all'Istituto di medicina legale del Policlinico universitario di Palermo. La salma è stata quindi restituita alla famiglia per le esequie.